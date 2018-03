Pannenkoeken: goed recept voor contact tussen jong en oud

Het bakken, serveren en eten van pannenkoeken is een prima recept voor contact tussen jong en oud. Dat bleek vrijdag in MFC De Kompenije in Jubbega. Schoolkinderen van OBS De Feart zorgden met zelfgemaakte pannenkoeken voor een lekker en gezellig feestje. Toen bij de schoolkinderen en cliënten van thuiszorg De Friese Wouden de pannenkoeken op tafel kwamen, kon er niet alleen lekker gegeten worden, er was ook tijd om bij te praten.

Het gaat om een initiatief van De Friese Wouden dat met deze activiteit de Week van Zorg en Welzijn en Nationale Pannenkoekendag gecombineerd. Laura Schuurmans is wijkverpleegkundige bij De Friese Wouden en vindt het prachtig, om op deze wijze een aantal cliënten eens buiten hun eigen huis te treffen. Volgens Schuurmans is het werk in de zorg mooi en dankbaar om te doen en ze roept jongeren dan ook op, om te kiezen voor een carrière in deze richting.

Kijk voor meer reportages, artikelen en informatie op Omropfryslan.nl/soarch. Meer weten over de nationale Week van Zorg en Welzijn of over het werken in de zorg? Kijk dan op de website van Zorgplein Noord: Wzwnoord.nl.