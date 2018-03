De luchtkwaliteit in Harlingen is goed. Er zijn geen gezondheidsklachten te verwachten door de uitstoot van de afvaloven van de REC. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van onder andere de gemeente Harlingen en de provincie.

Er zijn ook metingen gedaan naar zoutzuur in de lucht. In de periode dat dat gebeurde, is er niets de lucht ingegaan dat schadelijk is voor de gezondheid. De afvaloven in Harlingen ligt geregeld onder vuur. Die zou een te hoge uitstoot hebben, vooral als er storingen zijn.