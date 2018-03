Een vrouw uit Drachten heeft een werkstraf van dertig uur gekregen vanwege stelen. De vrouw had bij een winkel vlees en vis meegenomen zonder te betalen. En van een overleden vriend had ze onder andere een grasmaaier, oude radio's, een fiets en een klok gestolen. De kinderen van de overleden man ontdekten dat een paar weken later. De vrouw zei dat ze de spullen van haar vriend mocht hebben.

Naast de werkstraf bepaalde de rechter dat de vrouw zich moet melden bij de reclassering.