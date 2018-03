Dokkumer ijsfontein niet klaar voor de zomer

De fontein die in Dokkum komt voor Culturele Hoofdstad is waarschijnlijk niet eerder klaar dan in de zomer.

Het is moeilijk om de ijsfontein te maken, omdat het niet om een gewone fontein gaat. Waar fonteinen normaal gesproken water spuiten, vormt die van Dokkum werkende ijslagen. En het is moeilijk om een techniek te maken waarbij de fontein het onder alle weersomstandigheden doet, zonder dat het te veel energie kost.

Alle andere fonteinen van het Eleven Fountains-project van Culturele Hoofdstad worden op 18 mei in gebruik genomen. Dokkum doet wel mee aan de festiviteiten daaromheen.