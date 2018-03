Jouster verenigingen willen cultureel centrum, maar waar?

Er moet een cultureel centrum in Joure komen, met een groot podium, ruimte voor evenementen en voorstellingen en voldoende plek voor honderden toeschouwers. Dat willen de culturele verenigingen in Joure, onder andere de muziekverenigingen en de toneelclubs.

De verenigingen, samen 'It Lokaal', proberen al jaren om de Evenementenhal aan de Vegelinsweg te krijgen. De gemeente De Fryske Marren wil het verwaarloosde gebouw wel verkopen aan de verenigingen. Maar vrijdag maakten de verenigingen tijdens een persconferentie bekend, dat ze het gebouw toch niet willen hebben, omdat het financiële risico te groot is.

Niet haalbaar

Ook al zou de gemeente de maximale gemeentelijke bijdrage van 275.000 euro op tafel leggen om de aankoop van de Evenementenhal te financieren, dan nog blijft er drie ton aan achterstallig onderhoud over. Voordat ze de hal hebben omgebouwd tot cultureel centrum, zijn ze een miljoen euro verder. Voor de clubs is dat niet haalbaar.

Ze vragen aan de gemeente De Fryske Marren, om verantwoordelijkheid te nemen en bij te springen. Ze willen van de gemeenteraad een duidelijke visie op cultuur en hulp bij de financiering. Een paar jaar geleden heeft de gemeente alle subsidies stopgezet. Dat betekent dat de clubs zichzelf moeten bedruipen en dat ze dus zelf ook voor onderdak moeten zorgen. Voor veel verenigingen is dat een groot probleem.

Wethouder vindt het jammer

Wethouder Durk Durksz van de gemeente De Fryske Marren vindt het jammer dat het probleem er is. Hij vindt cultuur belangrijk voor de gemeente en dat moet ook zo blijven, zegt hij. Durksz wil graag met de betrokkenen in gesprek om te kijken wat er mogelijk is. Mocht er een fantastisch nieuw plan komen te liggen, dan moet de gemeenteraad een besluit nemen over het beschikbaar stellen van mogelijk meer geld, dat bovenop de 275.000 euro komt.