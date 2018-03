Olympisch kampioene Suzanne Schulting doet dit weekeinde 'gewoon' mee aan de WK shorttrack in Canada. Schulting was afgelopen week ziek, had koorts en twijfelde daardoor aan deelname aan de wereldkampioenschappen in Montreal.

Schulting schaatst vrijdag de kwalificatieronden van de drie afstanden. Zaterdagavond worden de eerste medailles verdeeld.

Bij de mannen doen Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat mee. Op de relay komen waarschijnlijk ook Rianne de Vries en Daan Breeuwsma nog in actie.