Zaterdagteam VC Trynwâlden boos na keuze voor zondagvoetbal

De eerste selectie van de zaterdagafdeling van VC Trynwâlden is boos op het bestuur van de voetbalclub. Zij zijn het oneens met het besluit dat afgelopen woensdag tijdens een speciale vergadering is genomen. De vereniging stond voor de keuze, om een prestatie-elftal in te zetten op zaterdag óf zondag.

Een adviescommissie heeft zich gebogen over de problematiek en kwam tot de conclusie, dat de zaterdag de beste dag is voor prestatievoetbal. Tot verbijstering van veel leden sprak het bestuur tijdens de vergadering van afgelopen woensdag echter de voorkeur uit voor zondag.

Een verrassing, volgens de zaterdagvoetballers, omdat het bestuur tot die tijd had laten doorschemeren een voorkeur te hebben voor de zaterdag. Een kleine meerderheid van de aanwezige leden was voor zondagvoetbal. Volgens de zaterdagvoetballers heeft dat te maken met de mobilisatie van veel zondagvoetballers tijdens de vergadering.

Wat de zaterdagvoetballers het meest steekt, is het ontbreken van een goede motivatie van het bestuur. "Het bestuur heeft geweigerd om de argumenten voor zijn keuze met de leden te delen", schrijven de voetballers in een brief. Het is momenteel nog onduidelijk wat voor vervolg deze kwestie zal krijgen en wat dat betekent voor de club en de voetballers.

Voorzitter Theorine Scholten van VC Trynwâlden was vrijdagmiddag niet beschikbaar voor commentaar.