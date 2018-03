VIDEO: 'Friese Peter Sagan' wil wereldkampioen worden in Rio

Tristan Bangma uit Donkerbroek heeft op de WK baanwielrennen in Brazilië maar één doel voor ogen: wereldkampioen worden. Bangma komt samen met Patrick Bos op drie onderdelen in actie op de WK die van 22 tot 25 maart in Rio de Janeiro worden gehouden. "Ik ga naar Rio om wereldkampioen te worden", zegt Bangma. "Mocht dat niet lukken, dan is het een teleurstelling."

Bondscoach Eelke van der Wal uit Holwerd heeft hoge verwachtingen van het duo. "Ik zag Tristan net fietsen en hij leek van achteren sprekend op Peter Sagan. Tristan is ontiegelijk sterk."