Tanken op kosten van de baas: 120 uren werkstraf

Een inwoner van Sloten heeft een werkstraf van 120 uren gekregen, omdat hij anderhalf jaar lang zonder toestemming met de tankpas van zijn baas tankte. De 20-jarige man werkte de afgelopen twee jaar voor een autopoetsbedrijf in Joure. Op een gegeven moment werd ontdekt, dat hij stiekem met de tankpas brandstof in zijn eigen auto deed, terwijl de pas alleen voor de bedrijfsauto's was bedoeld.

De verdachte zei dat hij het maar één keer had gedaan, maar uit zijn tankgedrag bleek, dat hij veel vaker voor privégebruik tankte. Hij was er mee begonnen, kort nadat hij zijn rijbewijs had gehaald. Naast de werkstraf heeft de man ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden gekregen.