Vanwege extreem laag water en de oostenwind zijn er voor zaterdag afvaarten van de veerdienst tussen Terschelling en Harlingen aangepast. De boot van Terschelling naar Harlingen gaat 's ochtends om kwart over zeven, dat is een kwartier later dan normaal. 's Middags gaat de boot van Harlingen naar Terschelling niet om drie uur, maar pas om half vijf.

Alle andere afvaarten gaan volgens de dienstregeling, meldt Rederij Doeksen.