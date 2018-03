Raad Achtkarspelen wijst 'overbodige' motie vangrail af

Een voorstel van de FNP-fractie in Achtkarspelen een vangrail langs de weg tussen Stroobos en Zuidhorn te plaatsen, heeft het donderdagavond in de gemeenteraad niet gehaald. Negen raadsleden waren voor deze motie; elf stemden tegen. De fracties van PvdA, ChristenUnie, CDA en raadslid Sierd Vegelin fan GBA waren tegen.

De motie was ingediend door de FNP, naar aanleiding fan meerdere ongelukken die er plaats hebben gevonden en waarbij auto's te water zijn geraakt. De partij was dan ook teleurgesteld dat het voorstel niet door de raad is aangenomen. "Ik ben er kapot van", zei Wietske Poelman van de FNP. "Het leek er van tevoren op dat de raad er wel mee in zou stemmen. We hadden dan ook niet verwacht dat het voorstel zou worden afgewezen."

Een van de raadsleden die tegen hebben gestemd was Vegelin. Ondanks zijn 'nee', is hij wel voor de komst van de vangrail. Vegelin zei dat wethouder Jouke Spoelstra van het CDA al toe heeft gezegd dat de vangrail er zal komen.