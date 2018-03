De 71-jarige man uit Wolvega, die sinds donderdagochtend werd vermist, is weer terecht. Hij was in Sneek. Daar zag een meisje de man zitten in een bus. Ze herkende hem en belde de politie.

Op het politiebureau is de man nagekeken door een arts. De Wolvegaster maakt het goed. De GGZ zal de man ook nog onderzoeken.