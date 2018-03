"Gaswinning bij Harkema moet stoppen"

De gemeenteraad van Achtkarspelen is tegen verlenging van de gaswinning bij Harkema. Een motie van de FNP-fractie, om bezwaar te maken tegen de winning, kreeg donderdagavond in de gemeenteraad steun van alle fracties. De FNP vindt het niet goed om door te gaan met de gaswinning, nu de energietransitie overal hoog op de agenda staat. "Verlenging van de gaswinning past niet in een fossielvrije energiewereld", zei fractievoorzitter Sjoerd Groenhof.

De gaswinning bij Harkema begon in 2010. Als het aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de NAM ligt, gaat de winning nog zes jaar door.