Wisseling van skûtsjes bij IFKS, 'Oude Zeug' verkocht

Oud-IFKS-kampioensskûtsje 'Oude Zeug' is verkocht aan een groep zeilers uit Enkhuizen. Het skûtsje, waar Koos Lamme de afgelopen jaren op voer, wordt stadsschip van Enkhuizen en krijgt de naam 'De Drie Haringen'. In het zeil komt een zeilteken van het stadswapen met drie haringen. De nieuwe eigenaars willen met het schip ook meedoen aan wedstrijden. De 'Oude Zeug' werd onder leiding van Eelke Dijkstra twee keer kampioen, in 2002 en 2003.

Koos Lamme zal met zijn team verder op de 'Singelier'. In 2016 startte de Amsterdammer Daan van der Meer met dat schip in de C-klasse. Hij wist met zijn team in één keer door te stromen naar de grote A-klasse, maar zal dit jaar dus op een ander schip aan de start verschijnen. Van der Meer neemt skûtsje de 'Opsjitter' over van Willem Zwaga, die nu schipper is van Leeuwarden in de SKS.