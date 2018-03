'Eind april besluit over tweede ontsluiting Lauwerskwartier'

Over iets meer dan een maand wordt duidelijk of bedrijventerrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen een tweede ontsluiting krijgt of niet. Eind april buigt de provincie zich over de zaak, vertelde wethouder Jouke Spoelstra donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering van Achtkarspelen.

De FNP-fractie verbaasde zich over een mededeling van de provincie, dat Achtkarspelen geen geld in de tweede ontsluiting wil steken. Dat verhaal is niet waar, aldus Spoelstra. Volgens hem heeft Achtkarspelen 350.000 euro voor het project vrijgemaakt.

Lauwerskwartier heeft veel behoefte aan een tweede ontsluitingsweg. Helemaal, omdat er steeds meer ondernemers belangstelling tonen voor het uitbreidingsgedeelte. Intussen is er op alle kavels ingeschreven, zei wethouder Harjan Bruining.