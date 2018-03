In de nacht van donderdag op vrijdag is bij Koarnjum een auto in de sloot geraakt. Dit gebeurde op de Skredyk, net buiten het dorp. Hulpdiensten reden massaal uit. Toen zij op de plek van het ongeluk arriveerden, troffen zij bij en in de auto geen mensen aan.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De auto is inmiddels geborgen.