Suzanne Schulting kan mogelijk niet naar WK in Montreal

Shorttrackster Suzanne Schulting uit Tijnje kan mogelijk niet in actie komen op de wereldkampioenschappen in Montreal. De Olympisch kampioen op de 1000 meter heeft een dag voor de wereldtitelstrijd nog altijd koorts. Volgens bondscoach Jeroen Otter wordt de kans op deelname van Schulting steeds kleiner. Zij is sinds dinsdag ziek. Schulting was donderdag wel eventjes op het ijs, maar het was geen serieuze training. ''Wat ze op haar hotelkamer voelt, voelt ze ook op het ijs. Dat is voor haar heel vervelend'', zei Otter.