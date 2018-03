Opvang Zienn: dit weekeinde meer slaapplaatsen beschikbaar

Opvang Zienn stelt vrijdagavond en dit weekeinde meer slaapplaatsen voor daklozen beschikbaar. Het gaat dit weekeinde vriezen, en dat betekent dat er extra plaatsen voor daklozen worden gereserveerd om hun de koude nacht door te helpen. De winterregeling geldt voor de nachtopvang in Leeuwarden en de sociale pensions in Drachten en Sneek.

De nachtopvang in Leeuwarden stelt dit weekeinde 52 in plaats van 40 slaapplaatsen beschikbaar. Het is al de vijfde keer deze winter dat de nachtopvang extra slaapplaatsen beschikbaar stelt.