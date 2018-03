Drukte op spottersbult bij aankomst Amerikaanse F-15's

Op vliegbasis Leeuwarden staan op dit moment zes F-15's van de Amerikaanse Luchtmacht. De straaljagers zijn onafgebroken naar Leeuwarden gevlogen. Daar kwamen ze donderdagmiddag aan. De piloten doen mee aan de militaire oefening Frisian Flag. Die is dit jaar van 9 tot 20 april. Frisian Flag wordt ieder jaar gehouden. Het doel is met verschillende landen te trainen in samenwerking.

Later deze week komen nog zes andere F-15's uit Amerika naar Leeuwarden. De buitenlandse straaljagers kunnen altijd op veel toeschouwers rekenen, die zich allemaal verzamelen bij de spottersbult in Marsum.