Willem-Alexander op bezoek bij kolonie

Koning Willem-Alexander bezoekt op 20 april de 'Koloniën van Weldadigheid'. Hij gaat naar Frederiksoord, vlak over de grens in Drenthe. Op die dag viert de 'Maatschappij van Weldadigheid' haar 200-jarige bestaan. In de gemeente Weststellingwerf zijn ook zulke koloniën van weldadigheid te vinden. Vanaf het jaar 1818 werden arme mensen uit de stad naar de koloniën van weldadigheid gebracht. Zij konden dan een eigen bestaan opbouwen, bijvoorbeeld als boer. Mensen kregen in de kolonies onderdak, onderwijs en zorg.

Gedurende het hele jaar zijn er activiteiten in het gebied in het kader van het 200-jarige bestaan van de kolonies.