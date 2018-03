In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week woensdag legt Eric Ennema van it Polytburo iedere dag een lokale politicus op de grill. Donderdag is dat een van de paar vrouwelijke lijsttrekkers in de Friese gemeenten: de 27-jarige Dineke Wagenaar van de VVD in Tytsjerksteradiel.