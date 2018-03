Contract Jurgen Streppel niet verlengd: ''Het is goed zo''

Trainer Jurgen Streppel reageert nuchter over het feit dat hij weg moet bij SC Heerenveen, en hij heeft er vrede mee: ''Zo gaat dat in de voetballerij. Het is goed zo. Soms ontbreekt dat 100%-gevoel. Dan moet je afscheid van elkaar nemen.'' Streppel wil geen reden noemen voor het ontbreken van het 100%-gevoel. ''Ik heb hier fantastisch gewerkt met de spelers en staf.'' Streppel zoekt het ook bij zichzelf. ''Iedereen maakt fouten en ik ook. Ik zie dat ik een aantal dingen beheers, maar ook dingen die ik beter gedaan zou willen hebben. Iedere dag denk ik na over dingen die ik heb gedaan. Ik wil graag beter worden. Je kwetsbaar opstellen is iets wat ik kan.''

Aanvoerder Stijn Schaars is even laconiek over het weggaan van Streppel als de trainer zelf. ''Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal in de voetballerij'', zegt hij. Volgens Schaars richten de spelers zich nu op de komende wedstrijd tegen FC Utrecht. ''Utrecht is een goede ploeg. We kunnen onze borst natmaken.''