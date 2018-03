VIDEO: Miranda in de zorg: ouderenzorg in Neibertilla

Omrop Fryslân sluit aan bij de landelijke 'Week van zorg en welzijn' om de zorg een extra impuls te geven. In de zorg zijn grote tekorten, en de vraag naar personeel wordt steeds groter. Van 12 tot en met 17 maart is bij Omrop Fryslân uitgebreid aandacht voor alle facetten van de zorg. Op radio, televisie en online doen we verslag van tal van activiteiten.

Verslaggever Miranda Werkman nam donderdag een kijkje bij Jack Jongsma in Drachten. Hij werkt bij Neibertilla, een ouderenverpleeghuis van Zuidoostzorg.

''Het is meer dan alleen het wassen en verzorgen van mensen'', vertelt Jongsma. ''Juist met de kleine dingen, de gesprekken en persoonlijke aandacht, kun je van grote betekenis zijn.'' Jack begrijpt eigenlijk niet waarom niet meer mannen in de zorg werken. ''Ik weet van mannen in mijn omgeving die wel dienstbaar willen zijn, maar er is een vooroordeel dat ze dan toch tegenhoudt. Maar mannen in de zorg kunnen ook een meerwaarde hebben.''

Kijk voor meer reportages, artikelen en informatie op Omropfryslan.nl/soarch. Meer weten over de nationale Week van zorg en welzijn of over het werken in de zorg? Kijk dan op de website van Zorgplein Noord: Wzwnoord.nl.