De Wisse: ''Iedereen werkt naar eigen kunnen''

Bij houtwerkplaats De Wisse in Heerenveen werken mensen met een verstandelijke beperking. ''Het heet officieel dagbesteding, maar het is echt werk. Iedereen werkt naar z'n eigen kunnen.'' Dat vertelt Juul de Weerd. Hij is al bijna vijftig jaar werkzaam in de zorg met mensen met een verstandelijke beperking.

''We proberen er zo weinig mogelijk druk op uit te oefenen. Zonder druk kun je niet werken, maar we beperken dat zoveel mogelijk'', zegt De Weerd. En dat hij dit werk vaak opnieuw moet uitleggen, maakt hem niets uit: ''Met alle liefde vertel ik ze morgen weer hetzelfde.''

''Wat voor mij een kleine stap is, is voor die jongens een grote stap.'' Dat vindt De Weerd het mooie aan zijn werk. ''Het kan niet fout gaan. Dat is voor ons belangrijk, voor iedereen. Een schouderklopje doet iedereen goed.''

