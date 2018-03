Fietspad en hoger water in Drogehamstermieden

Deze herfst wordt een begin gemaakt met de inrichting van de Drogehamstermieden. Dat natuurgebied ligt voor een gedeelte op grond van Staatsbosbeheer en ook op grond die de provincie heeft gekocht.

Het is de bedoeling dat de natuur daar zijn gang kan gaan, maar mensen moeten er ook kunnen recreëren. Dat betekent dat een weg die daar dwars doorheen gaat, voor een deel wordt afgesloten. Er komt een fietspad voor terug, dat voor een deel bij het Prinses Margrietkanaal langsgaat. Het waterpeil in de Drogehamstermieden wordt verhoogd, zodat land met cypergrassen, dat daar aanwezig is, zich verder kan uitbreiden.

Begin april is er een informatiebijeenkomst over de plannen.