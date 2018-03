Tomke niet alleen voor voorlezen, maar ook om te leren lezen

Er is behoefte aan Tomkes voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud die bezig zijn met het leren lezen. Dat is de uitkomst van een enquête van de stichting Partoer. De boekjes over het Friestalig stripfiguur Tomke, zoals die nu uitkomen, zijn bestemd voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Tomke speelt al twintig jaar de hoofdrol in de gelijkgenaamde Friese boekenreeks, versjes en filmpjes voor kleuters. Partoer heeft een onderzoek gedaan naar de invloed van de Tomkereeks op de taalontwikkeling van kleuters. Tomke speelt daar wel degelijk een rol in, zegt projectleider Sjoerd IJdema. De boekjes zorgen ervoor dat het Fries meer aandacht krijgt. Ouders hebben in de enquête aangegeven dat ze graag willen dat Tomke ook wordt gebruikt bij het leren lezen.

Engels buurmeisje

Tomke zorgt ervoor dat kinderen meer open staan voor meerdere talen, dus voor meertaligheid. Het is niet bekend of kinderen daardoor ook beter Fries leren als ze ouder zijn, maar het Fries is bekender, en de kinderen doen er meer dingen mee. Als het om meertaligheid gaat, zou een Engelstalig buurmeisje van Tomke geen slecht idee zijn, zegt IJdema.

Er zijn al Tomkes in het Bildts en het Stellingwerfs. Maar dit zijn incidentele boekjes, niet een reeks.