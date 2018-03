Zes jaar staat ze al aan de top. Alyda Norbruis uit Ureterp regeert nog altijd het paralympisch baanwielrennen. De afgelopen weken is ze druk aan het trainen om de puntjes op de i te zetten, want komende week begint het WK Baanwielrennen in Rio de Janeiro. We waren in Alkmaar om te kijken hoe de wielrencrack ervoor staat.