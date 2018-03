Lange file door glas op N31 bij knooppunt Werpsterhoek

Op de N31 bij de Werpsterhoek bij Leeuwarden heeft donderdag een lange file gestaan vanwege glas op de weg. Tussen de afritten Leeuwarden-Zuid en Leeuwarden-Oost was de weg afgesloten, omdat er overal glas op de weg lag. Waarschijnlijk kwam dat van een groot raam, dat iemand had verloren. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekendgemaakt. Politiemensen en Rijkswaterstaat hebben de weg schoongeveegd. Daarna kon het verkeer er weer rijden.