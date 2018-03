Brandweer had in 2017 meer tijd nodig dan in 2016

De brandweer had in Fryslân in 2017 gemiddeld 9,6 minuten nodig om bij een brand te komen. Dat is 24 seconden langer dan een jaar daarvoor. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend. Alleen in de provincie Drenthe doet de brandweer er langer over om bij een brand te komen. Daar is de zogenaamde responstijd 10,7 minuten. Landelijk ligt de gemiddelde responstijd op 7,7 minuten.

Responstijd

De responstijd bestaat uit de tijd om een team van de brandwacht te alarmeren (de alarmeringstijd), de uitruktijd en de rijtijd naar de brand.

Dunbevolkte regio's

In dunbevolkte regio's doet de brandweer vaker een beroep op vrijwilligers. Daardoor duurt het uitrijden in die gebieden langer dan in gebieden met meer kazernes en beroepskrachten. Bovendien moet de brandweer in dunbevolkte regio's gemiddeld langere afstanden afleggen.

Langere alarmeringstijd en uitruktijd

Dat de brandweer in Fryslân meer tijd nodig heeft dan in de meeste andere provincies, komt vooral door de langere alarmeringstijd en uitruktijd. Die liggen allebei ruim boven het landelijk gemiddelde. De gemiddelde rijtijd van de kazerne naar de plek waar de brand is, duurt in Fryslân ongeveer net zo lang als het landelijk gemiddelde.