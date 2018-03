Vier jaar cel voor Damwâldster vanwege schietpartij

De man uit Damwâld die vorig jaar september een dorpsgenoot neerschoot, heeft vier jaar cel gekregen. De twee mannen hadden ruzie met elkaar. De Damwâldster kon het niet verkroppen dat het slachtoffer zijn ex-vriendin onderdak had gegeven, nadat het stel uit elkaar was gegaan.

Op de dag van de schietpartij fietste de verdachte met een pistool in z'n zak naar de supermarkt in Damwâld. Op de parkeerplaats zou hij twee keer hebben geschoten op het slachtoffer.

Justitie had zes jaar geëist vanwege poging tot moord, omdat de man er van tevoren over na gedacht zou hebben. De rechtbank ging daar niet in mee en veroordeelde de man vanwege poging tot doodslag.