Negen maanden cel voor dodelijke aanrijding bij Joure

De vrachtwagenchauffeur die eind 2016 bij de rotonde van Joure een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte, heeft een gevangenisstraf gekregen van negen maanden, en is anderhalf jaar zijn rijbewijs kwijt.

Bij het ongeluk is een 31-jarige man uit Sneek om het leven gekomen. Zijn 29-jarige vrouw raakte zwaargewond. Ze zit voor de rest van haar leven in een rolstoel. Hun dochtertje van één jaar oud, dat ook in de auto zat, raakt lichtgewond.

Volgens de rechter heeft de vrachtwagenchauffeur zeer onvoorzichtig en onoplettend gehandeld. Het is een man van 40 jaar oud uit Mijndrecht. Hij was op zijn telefoon bezig met het wissen van pornosites.

De uitspraak is gelijk aan de eis.