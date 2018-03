Staatsbosbeheer moet improviseren na brand Terschelling

De schade van de brand in de loods op Terschelling is "heel behoorlijk". Dat zegt boswachter Remi Hougee van Terschelling. De loods was van Staatsbosbeheer en bijna al het materiaal dat die organisatie op het eiland had, stond erin. "Het is heftig. Maar we zijn heel blij dat er geen persoonlijk letsel was."

"Meeste materiaal is vergaan"

"Het meeste materiaal is wel vergaan. Dan moet je denken aan werktuigen die achter de trekker horen, de trekker zelf, maaimachines, maar ook materiaal dat we nodig hebben om de geiten naar een andere wei te brengen. De broedperiode is net begonnen. Het is een drukke tijd voor ons. We moeten nu improviseren."

Compliment

Voor zes uur 's ochtends kwam de eerste melding van de brand in de loods. Hougee werd direct op de hoogte gesteld. "Het was echt een flinke uitslaande brand. Toen ik er kwam, was de brandweer al even bezig. De rook stond tot aan de Hoofdweg."

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een andere loods, die direct naast de uitgebrande loods staat. "Dat is een compliment waard", zegt Hougee. "Op zo'n eiland is brandbestrijding altijd lastig. Ze hebben met man en macht puik werk verricht."

Inventariseren

Staatsbosbeheer gaat nu kijken hoe ze de komende dagen verder moeten. "We hopen zo snel mogelijk te inventariseren wat er nieuw moet komen en wat we kunnen lenen van andere plekken van Staatsbosbeheer. We zijn gelukkig een grote organisatie."