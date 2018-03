Van der Laan vervangt Steenvoorden in strijd tegen NEC

Martijn van der Laan is vrijdag bij SC Cambuur opnieuw de vervanger van Matthew Steenvoorden. Die ontbreekt in de thuiswedstrijd tegen koploper NEC vanwege een schorsing. Vorige week tegen Almere City was dat ook al het geval en speelde Van der Laan ook op zijn plek

Hake ziet in NEC een uitdagende tegenstander: "Het zijn altijd mooie duels met de koploper. Maar het wordt wel een lastige wedstrijd, want ze staan niet voor niets bovenaan."

"Succes is goed voor het vertrouwen"

Cambuur gaat vrijdag niet extra verdedigend spelen omdat de Leeuwarders tegen de nummer één moeten: "We hebben het met de groep over het strijdplan gehad en een deel voelt zich daar niet prettig bij", vertelt Hake, die hoopt dat zijn ploeg voortborduurt op de goede wedstrijd tegen Jong PSV van afgelopen maandag (1-1).

Volgens aanvoerdre Robbert Schilder kon de selectie ook wel even een succesje gebruiken: "Het is wel goed voor het vertrouwen geweest, omdat we uit een mindere fase kwamen. Aan de andere kant vind ik dat de standaard iets omhoog mag."

"We zijn veel te wisselvallig"

"We mogen niet blij zijn met vier punten tegen Almere City en Jong PSV. We zijn veel te wisselvallig. Het moet normaal zijn dat je wedstrijden achter mekaar wint", zeit Schilder, die vrijdag tegen NEC aan de bak kan. De ploeg uit Nijmegen is de op een na meest scorende ploeg van de Jupiler League. Schilder: "Hun aanvallers zijn van Eredivisieniveau."

Schilder gaat ervanuit dat hij ook volgend seizoen in het Cambuurstadion speelt. De club heeft een eenzijdige optie om zijn contract met een jaar te verlengen. De verdediger verwacht dat dat ook gebeurt. "Ik heb nog niets van de club gehoord, maar ik denk dat mijn optie wordt gelicht, aangezien ik aanvoerder ben en iedere wedstrijd speel."