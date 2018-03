Ombudsman complimenteert Waanders met aanpak pietenprotest

De manier waarop de gemeente Dongeradeel bij de intocht van Sinterklaas de demonstratie van activisten tegen zwarte piet heeft aangepakt, is hoe het moet. Dat vindt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, die een rapport gemaakt heeft over het recht op demonstratie.

Volgens Van Zutphen staat dat recht onder druk. Het lijkt erop dat de gemeenten en de politie te snel demonstraties verbieden, helemaal als ze over gevoelige onderwerpen gaan. Zwarte piet is een gevoelig onderwerp.

Goed voorbereid

Dongeradeel was goed voorbereid op de demonstratie tegen zwarte piet, zegt Van Zutphen: "Demonstranten en overheid moeten over de organisatie met elkaar overleggen. Dát is in Dokkum goed gegaan: er is een plaats aangewezen waar ze mochten staan, de intocht kon gewoon doorgaan, het tegengeluid kon gehoord worden. Bijna volgens het boekje, zo is het daar gelopen."

"Doodzonde"

De demonstratie kon toch niet doorgaan. "Ergens anders ging het mis, niet in Dokkum zelf. Daardoor is het uiteindelijk niet toch doorgegaan. Doodzonde, want dit was een goed voorbeeld van hoe het tegengeluid en de intocht goed samen konden gaan."