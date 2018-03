"Nieuwe steiger maakt Harlingen beter voor toeristen"

Grote schepen tot een lengte van 160 meter kunnen in Harlingen aanleggen aan een nieuwe drijfsteiger in de Willemshaven. Zo hoopt Harlingen dat er nieuwe toeristen naar de stad en omgeving komen. Er is belangstelling voor, en de eerste boekingen zijn er al.

In de zomer komen er 50 rivier-cruisers en vier grote zee-cruisers. Eén daarvan is de Engelse Royal Crown, die met een paar honderd mensen aan boord drie dagen lang naar Harlingen komt.

Aan de multifunctionele steiger van 180 meter lang kunnen ook bruine vlootschepen aanmeren. Passagiers kunnen comfortabel op- en afstappen, zonder loopplanken of verticale ladders. Die werden tot nu toe gebruikt in de zeehaven.

Een pontje en een douanekantoor maken de voorzieningen voor de buitenlandse toeristen in Harlingen compleet. De nieuwe steiger is donderdag officieel in gebruik genomen.