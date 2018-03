Nyck de Vries opvolger van Lammers bij Racing Team Nederland

Autocoureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga doet dit seizoen naast zijn Formule 2-races ook mee aan het World Endurence Championship (WEC). Dat werd donderdagochtend bekendgemaakt bij de teampresentatie in Eindhoven. De 23-jarige coureur is toegevoegd aan Racing Team Nederland en wordt daar vanaf augustus de opvolger van Jan Lammers. Voor race-icoon Lammers wordt de 24 uur van Le Mans - die hij in 1988 won - zijn laatste optreden. Daarna neemt Nyck de Vries zijn plek in. Naast de Fries zitten coureur Giedo van der Garde en geldschieter Frits van Eerd in het Nederlandse team.

Nieuw seizoen Formule 2

Door pas later in het seizoen in te stappen, botst het programma van het WEC niet met De Vries' wedstrijden in de Formule 2. In die klasse rijdt Nyck de Vries in het nieuwe seizoen voor topteam Prema.

"Het is een eer om van hem het stokje te mogen overnemen", zegt De Vries. "Hij heeft alles meegemaakt in de autosport. Hij heeft in de Formule 1 gereden en Le Mans gewonnen."