'Verborgen Verdriet' van bekende kunstenaar bij Zienn

De bekende kunstenares Ans Markus exposeert in de algemene opvang van opvangorganisatie Zienn in Leeuwarden. In de locatie aan de Nieuwenweg is haar tentoonstelling 'Verborgen Verdriet' te zien. Die wordt woensdag geopend, en is toegankelijk tot en met 21 juni.

'Verborgen Verdriet' bestaat uit verschillende schilderijen van mannen met zorgen en verdriet waar de buitenwereld niets vanaf weet. Het verhaal achter de portretten begon in de tijd dat Markus schilderles gaf aan dak- en thuislozen in Amsterdam. In de algemene opvang van Zienn is het hele jaar kunst te zien, in het kader van LF2018. Zo'n 65 kunstenaars exposeren hun werk.