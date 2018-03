Schaatsteam Lotto-Jumbo verlengt het contract van Yvonne Nauta niet. De 27-jarige schaatsster uit Uitwellingerga kwam in april 2017 bij het team van Lotto-Jumbo. Een maand later raakte ze zwaar geblesseerd na een val in een training.

Nauta heeft zich na de revalidatie nog wel proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen, maar dat lukte niet. Na het aflopen van het contract mag Nauta nog wel gebruikmaken van het medische team van Lotto-Jumbo.