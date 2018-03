Inwoners Steggerda willen één basisschool voor de toekomst

Inwoners van Steggerda willen één brede basisschool. Momenteel heeft het dorp in Weststellingwerf nog twee basisscholen, maar de toekomst daarvan is niet zeker omdat het aantal kinderen terugloopt. Janita ten Berge van Dorpsbelang Steggerda pleit voor één grote, brede basisschool om de toekomst van het basisonderwijs in Steggerda te garanderen: "De signatuur van de school maakt ons als dorpsbelang niet zoveel uit, maar we willen graag goed basisonderwijs. Dat onze kinderen goed klaargestoomd worden voor de samenleving." Dat is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp, zegt ze.

Volgens Ten Berge is er veel rumoer op bestuurlijk niveau. "Er waren al vergevorderde plannen om een fusie aan te gaan met de basisschool van De Blesse." Daar lopen ze tegen dezelfde problemen aan als in Steggerda, zegt Ten Berge. "Maar dan moet je het spoor over en onder de A32 door. En ze zoeken wel oplossingen, maar voor ons geldt: vraag aan Steggerda waar behoefte aan is, nu én in de toekomst."