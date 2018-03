De werkloosheid in Fryslân loopt steeds verder terug. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Eind februari hadden ruim 14.000 Friezen een WW-uitkering. Dat is ruim 4 procent van de beroepsbevolking. Vooral in de zorg is meer werk. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal uitkeringen met bijna 25 procent teruggelopen.