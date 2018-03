Fries om utens vindt eerste kievitsei in Zuid-Holland

Fries om utens André Hornstra heeft woensdagavond om zes uur het eerste kievitsei van Nederland gevonden. Het ei ligt in de gemeente Giessenlanden in Zuid-Holland. Het is vers.

Hormstra is vrijwilliger van de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard. Hij zat eerder bij de vogelwacht van Woudsend.

Droom

"Ik was niet echt aan het zoeken, maar ik zag de wereld aan vogels. Een prachtig gezicht! De kieviten zaten op het weiland, en dat was wel bijzonder. Ze draaiden heen en weer. Dus ik ging zoeken. Toen zag ik een nest midden op de akker. En daar lag het ei. Je wilt het niet geloven. Even dacht ik dat het en grapje was. Maar als je 48 jaar in het land omzwalkt, dan zie je wel dat het een vers ei is."

"Ik hoopte wel dat er niet iemand was die net voor me ook al een ei gevonden gad. Dat ik de tweede zou zijn. Dus ik wilde het meteen melden, Maar iedereen had de voicemail erop. Ik heb er altijd al van gedroomd om een keer de eerste te zijn. Altijd al. Maar de kans is niet zo groot. Je gaat er niet van uit. Het is er maar één die dat overkomt."