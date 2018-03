VC Sneek heeft woensdagavond gewonnen in de kampioenspoule van de eredivisie. De volleybalsters uit Sneek wonnen in een thriller met 3-2 in sets van Regio Zwolle. Door de winst maakt de ploeg van trainer Abe Meininger nog alle kans om als tweede, achter koploper Sliedrecht Sport, te eindigen in de kampioenspoule.