Landschap wordt opgeknapt: "Naast taal en cultuur, ons goud"

Het landschap van Fryslân wordt vanaf woensdag op verschillende plekken opgeknapt. Het gaat onder andere om gebieden in Zuidoost-Fryslân, de Noordelijke Friese Wouden, It lege Midden en op Terschelling. Er worden nieuwe bomen geplant, houtwallen en elzensingels worden aangepakt en poelen worden schoongemaakt en uitgediept. Het doel is het terugbrengen van biodiversiteit, want het Friese landschap dreigt te verloederen.

Er wordt aan boeren gevraagd om mee te doen. Daar krijgen ze, als het aan gedeputeerde Johannes Kramer ligt, een vergoeding voor. Volgens hem is het enorm belangrijk dat er goed voor de flora en fauna in het Friese landschap wordt gezorgd. "Wijzelf, maar ook toeristen genieten ervan. Naast taal en cultuur is landschap ons goud."