De vermiste June Boonpog uit Leeuwarden is terug. Het 17-jarige meisje uit Leeuwarden werd sinds 2 maart vermist. Volgens de politie is ze in goede gezondheid teruggevonden. De reden van de vermissing is niet bekend gemaakt.

Eerder meldde de politie al dat June vanuit Leeuwarden de trein naar Rotterdam gepakt had. Of ze daar ook gevonden is, is onbekend.