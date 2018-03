LIVE: IepenUP over gender

Gender: je kunt er lang over praten óf het aan de verbeelding over laten. IepenUP kiest deze week voor dat laatste met die theatrale mini-voorstellingen en een column die mensen aan het denken zet. Iedereen is welkom in Neushoorn om mee te praten en meekijken kan natuurlijk ook vanaf 20.00 uur via de livestream hierboven.

Love me gender

De voorstellingen vanavond zijn TRÆNS (over het feminine en maskuline), The Transketeers (over transgenders) en Comedy Kitchen (vrouwelijk comedytalent). Lisa Peters, genderjournalist voor o.a. De Correspondent, de Volkskrant en het Parool brengt de column: 'Mogen we nu zelfs niet meer gewoon man of vrouw zijn?.

Alles kan in IepenUP

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek; in de wekelijkse talkshow IepenUP in poppodium Neushoorn kan alles. Elke woensdag staan de actualiteiten in de wereld centraal in het programma: hoe leven we met elkaar, welke subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen we ervoor dat we elkaar vaker tegemoetkomen en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUP.

Iedereen kan aan komen waaien en meedoen aan de discussies in café De Backstage in Neushoorn. Het programma gaat iedere woensdag om 20.00 uur van start en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUP is te vinden op hun Facebookpagina. IepenUP is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.