VIDEO: Polytburo met Harrie Graansma (PVV) over verkiezing

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dan mag de helft van de stemgerechtigden in Fryslân naar de stembus. De andere helft heeft in november al gestemd. Voorafgaand aan de verkiezingen ondervraagt Eric Ennema politici. Woensdag was het de beurt aan Harrie Graansma van de PVV in Achtkarspelen om aan te schuiven in Fryslân Hjoed.

In totaal kijkt Eric Ennema vier keer vooruit naar de verkiezingen. Ook donderdag en volgende week maandag en dinsdag schuiven er gasten bij hem aan.

Bekijk alles over de verkiezingen.