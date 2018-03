'Sjen yn it tsjuster': eerbetoon aan Tsjêbbe Hettinga

Jonge, lytse jonge... Rop my, rop my werom, werom. (Jongen, kleine jongen... Roep mij, roep mij terug, terug.) Dat is het refrein van het gedicht 'Lytse Jonge' (Kleine Jongen) van dichter Tsjêbbe Hettinga. Het gaat over zijn geboortedorp Burgwerd. Het dorp waar de voorstelling 'Sjen yn it tsjuster' (Kijken in het donker) in première gaat. Het is een eerbetoon aan Hettinga, die vijf jaar geleden overleed.

Het stuk is een van de hoofdvoorstellingen van Leeuwarden-Fryslân 2018. Dat past goed, want Hettinga was een van de grondleggers van Culturele Hoofdstad. Zoon Piter en dochter Wypkje ontdekken op die manier een voor hen onbekende periode van het leven van hun vader, namelijk zijn jeugd.

Van de driehonderd inwoners die Burgwerd rijk is, zijn er 150 bij de voorstelling betrokken.