Antifascistische stickers en spandoeken tegen PVV

De Anti Fascistische Actie Fryslân heeft stickers geplakt op de verkiezingsborden in Kootstertille, Harkema, Boelenslaan, Twijzelerheide en Buitenpost. Het gaat om stickers met de tekst "Geef angst en haat geen stem, stop racisme". In Surhuisterveen zijn in het winkelcentrum ook spandoeken opgehangen met deze teksten.

De AFA wil met de stickers en spandoeken mensen oproepen om niet op de PVV te stemmen. De organisatie noemt de partij 'racistisch' en zegt dat de PVV alleen meedoet, omdat er tijdens de laatste verkiezingen relatief veel op deze partij werd gestemd. De verkiezingsposters van de PVV zijn, ondanks de stickers, nog wel gewoon te lezen.

De raadsverkiezingen worden volgende week woensdag 21 maart gehouden in 14 Friese gemeenten.