Kijlstra ambulancezorg: "Wij staan altijd paraat

Kijlstra Ambulancezorg bezit 28 ambulances in Friesland. Op elke ambulance zit een chauffeur en een verpleegkundige. "Vooraf weten we niet naar welk ziekenhuis we de patiënt moeten vervoeren. Nu met de griepepidimie hebben sommige ziekenhuizen een opnamestop en dan krijgen wij te horen waar nog wel bedden vrij zijn," vertelt directeur Sietse Kijlstra.

Dat er zoveel mensen tegelijk ziek zijn, heeft Kijlstra nog niet eerder meegemaakt. "Onze ambulances zijn altijd onderweg. We kunnen niet stilstaan. Bij ziekte vragen we dus meer van het personeel dat wel beschikbaar is. Ambulancezorg gaat altijd door 24 uur per dag en zeven dagen per week. Het is mensenwerk."

Verslaggever Geert van Tuinen heeft drie jaar geleden een hartinfarct gehad en is toen met de ambulance afgevoerd. Met ambulancechauffeur Jan Wilke Offringa en ambulanceverpleegkundige Hester van der Wal praat hij over wat zij in zo'n situatie doen.

Omrop Fryslân sluit aan bij de landelijke 'Week van de zorg en welzijn' om de zorg een extra impuls te geven. In de zorg is er een groot tekort aan personeel en dus wordt de behoefte aan nieuwe mensen steeds groter. Van 12 tot en met 17 maart is bij Omrop Fryslân veel aandacht voor alle facetten van de zorg. Op radio, televisie en online doen we verslag van ontzettend veel activiteiten.

Kijk voor meer reportages, artikelen en informatie op Omropfryslan.nl/zorg.

Meer weten over de nationale Week van zorg en welzijn of over het werken in de zorg? Kijk dan op de website van Zorgplein Noord: Wzwnoord.nl.