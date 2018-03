VIDEO: Hemelum krijgt eindelijk rondweg

Inwoners van Hemelum hebben er vijftig jaar op moeten wachten: een rondweg om het dorp. Verkeersdrukte zorgde voor gevaar op de doorgaande, en vooral smalle, weg. Met de aanleg van de rondweg is woensdag begonnen. Volgens inwoners is het een wonder dat er nooit ernstige ongelukken zijn gebeurd in Hemelum. Er waren geregeld opstoppingen en bewoners hadden schade aan hun auto's, omdat de weg zo smal is.

De aanleg van de nieuwe rondweg kost twee miljoen euro. Dat bedrag wordt betaald door de gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie.